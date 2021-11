IND VS NZ, Most Runs in T20I : टूट गया कोहली का रिकॉर्ड, अब गुप्टिल बने T-20 के सरताज, राहुल ने छोड़ा था कैच

Ind Vs Nz: रांची में खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को पछाड़ते हुए टी-20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए गुप्टिल को मात्र 11 रन की जरुरत थी.

हालांकि, भारतीय टीम के पास न्यूजीलैंड को शुरुआती झटका देने का मौका आया था लेकिन केएल राहुल ने लॉन्ग ऑफ पर गुप्टिल का कैच ड्रॉप कर दिया. इसी के बाद मार्टिन गुप्टिल ने टी-20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया.

विराट कोहली के नाम टी-20 फॉर्मेट में 87 पारियों में 3227 रन दर्ज हैं, वहीं गुप्टिल को 3228 का आंकड़ा छूने में 107 पारियां लगी. औसत के मुकाबले में भी विराट कोहली कीवी ओपनिंग बल्लेबाज से काफी आगे हैं. बतौर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज विराट का औसत 52.04 का है, वहीं गुप्टिल का औसत 32.49 है.

A strong opening stand comes to an end at 48/1. Martin Guptill goes for 31 from 15 balls. The innings saw him overtake Virat Kohli as the highest run scorer in Men's T20I cricket. Mark Chapman joins Daryl Mitchell 16* in the 5th. LIVE scoring | https://t.co/GxGlAHWia2 #INDvNZ pic.twitter.com/VFrXusm71q