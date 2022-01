Marnus Labuschagne Wicket, Ashes 2022: बैलेंस बिगड़ने की वजह से चित हुआ बल्लेबाज, हो गया OUT, रिप्ले देख खुद की हंसी छूटी

Marnus Labuschagne Wicket, Ashes 2022: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज़ टेस्ट सीरीज़ का आखिरी मुकाबला शुरू हो चुका है. शुक्रवार को होबार्ट में पांचवें टेस्ट की शुरुआत हुई और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को शुरुआत में ही झटके दे दिए. मैच के पहले ही दिन एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई हंस पड़ा.



ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लैबुशेन जब बल्लेबाजी कर रहे थे, उस वक्त स्टुअर्ट ब्रॉड की एक बॉल खेलने के लिए वह ऑफ स्टम्प से बाहर हुए. लेकिन शॉट खेलते वक्त मार्नस लैबुशेन के पैर फंस गए और बॉल ने सीधे स्टम्प उड़ा दिए. लाबुशेन फिसलने की वजह से जमीन पर थे और उनका विकेट उड़ चुका था.



स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे प्राइम बॉलर को खेलने के लिए जिस तरह से मार्नस लैबुशेन ने अपना स्टांस लिया, उसने हर किसी को हैरान कर दिया. लैबुशेन के आउट होने का ये वीडियो तेज़ी से वायरल भी हो रहा है.



One of the weirdest dismissals we've ever seen! 😱#Ashes pic.twitter.com/8Qp5rKprn8