County Championship 2022: लाबुशेन की बॉल पर बेन स्टोक्स की हालत खराब, पेट पर गेंद लगते ही जमीन पर लेटे

इंग्लैंड में इन दिनों काउंटी क्रिकेट अपने पूरे चरम पर है. इंग्लैंड टेस्ट टीम के नए कप्तान बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलियाई स्पिन ऑलराउंडर मार्नस लाबुशेन भी अलग-अलग टीम से काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं. काउंटी चैम्पियनशिप डिविजन-2 में डरहम और ग्लैमॉर्गन टीम के बीच 12 मई से 4 दिवसीय मैच खेला जा रहा है.

मैच में डरहम टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी तो छठे नंबर पर बैटिंग करने आए बेन स्टोक्स का सामना ग्लैमॉर्गन के लाबुशेन से हो गया. स्टोक्स 52 बॉल पर 33 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी बॉलिंग पर आए लेग स्पिनर लाबुशेन ने एक शॉर्ट बॉल डाल दी, जिसे बेन स्टोक्स संभाल नहीं सके.

लाबुशेन बॉल दिखाते हुए वापस लौट गए

लाबुशेन की यह बॉल स्टोक्स के सीधे पेट पर लगी और वह जमीन पर गिर गए. यहां से लाबुशेन ने पहले तो उन्हें सॉरी कहा, इसके बाद स्टोक्स के पास आए और मजाकिया अंदाज में बॉल दिखाते हुए वापस चले गए. इसके बाद बेन स्टोक्स भी तुरंत उठ गए और स्ट्रेचिंग करने लगे. इसके बाद फिर से खेल शुरू किया गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Man down 😬



Ben Stokes is floored after inside edging a Labuschagne short ball into the unmentionables#LVCountyChamp pic.twitter.com/0y3bAxCIBo