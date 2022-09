Mark Boucher T20I World Cup 2022: साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप से पहले तगड़ा झटका, कोच मार्क बाउचर ने दिया इस्तीफा

Mark Boucher, T20I World Cup 2022: अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले साउथ अफ्रीका टीम को एक बड़ा झटका लगा है. यह तगड़ा झटका हेड कोच मार्क बाउचर ने दिया है. पूर्व अफ्रीकी विकेटकीपर बाउचर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

यह खबर ठीक उस वक्त आई है, जब साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड दौरे पर तीन टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-1 से गंवा दिया है. अब अफ्रीका टीम को वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटना है. अफ्रीका ने अब तक एक भी वर्ल्ड कप खिताब नहीं जीता है.

अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने दी जानकारी

बाउचर के इस्तीफे की खबर खुद साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड (CSA) ने दी है. उन्होंने बाउचर की एक फोटो ट्विटर पर शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा, 'प्रोटियाज (साउथ अफ्रीका टीम) हेड कोच मार्क बाउचर ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के बाद हेड कोच का पद छोड़ देंगे. '

अफ्रीकी बोर्ड ने अपने बयान में कहा, 'बाउचर ने दूसरे मौकों की तलाश, अपने भविष्य और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कोच पद से इस्तीफा दिया है. क्रिकेट साउथ अफ्रीका को इस बात का काफी दुख है कि बाउचर अपने कॉन्ट्रेक्ट को बढ़ाने में असमर्थ हैं. बोर्ड उनके फैसले का सम्मान करता है और भविष्य की नई संभावनों के लिए बाउचर को शुभकामनाएं.'

BOUCHER TO STEP DOWN 🚨#Proteas head coach Mark Boucher will leave his role at the conclusion of the ICC Men’s T20 World Cup 2022 in Australia.



