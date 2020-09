PAK के घरेलू क्रिकेटरों के वेतन में बड़ा इजाफा, एक सीजन में इतनी कमाई करेंगे

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की मंगलवार को घोषित संशोधित वेतन संरचना के अनुसार देश के शीर्ष घेरलू क्रिकेटर एक सत्र में इस खेल से 32 लाख पीकेआर (लगभग 14 लाख भारतीय रुपये) की कमाई कर सकते हैं, जिसमें डेढ़ लाख पीकेआर (लगभग 66 हजार भारतीय रुपये) मासिक रिटेनर भी शामिल है.

बोर्ड ने 30 सितंबर से शुरू होने वाले सत्र से पहले नई वेतन संरचना घोषित की, जिसमें घरेलू खिलाड़ी 2019-20 सत्र की तुलना में कम से कम सात प्रतिशत अधिक कमाई करेंगे.

पीसीबी ने मंगलवार को जारी बयान में कहा, ‘शीर्ष घरेलू क्रिकेटर अधिकतम 32 लाख पीकेआर की कमाई कर सकते है जो पिछले सत्र की तुलना में 83 प्रतिशत अधिक है. इन खिलाड़ियों की न्यूनतम कमाई 18 लाख पीकेआर (पाकिस्तानी रुपया) होगी, जो पिछले सत्र की तुलना में सात प्रतिशत अधिक होगा.’

