Lanka Premier League में जाफना का जलवा, अब तक सभी सीजन जीते, गॉल को 23 रनों से हराया

श्रीलंका में इस साल लंका प्रीमियर लीग (LPL) का दूसरा सीजन खेला गया. इसमें डिफेंडिंग चैम्पियन जाफना किंग्स ने अपना खिताब बरकरार रखा. फाइनल में जाफना ने गॉल ग्लैडिएटर टीम को 23 रनों से शिकस्त दी. मैच में चैम्पियन टीम ने कुल 12 छक्के जड़े. गॉल टीम के लिए ओपनर धानुष्का गुनाथिलका ने 21 बॉल पर 54 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन वे टीम को जीत नहीं दिला सके.

हम्बनटोटा में खेले गए इस खिताबी मुकाबले में जाफना के कप्तान थिसारा परेरा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. इसके बाद ओपनर अविष्का फर्नांडो ने 41 बॉल पर 63 और टॉम कोहलेर-कॉडमोर ने 41 बॉल पर नाबाद 57 रन की पारी खेली. पाकिस्तानी स्टार शोएब मलिक ने भी 11 बॉल पर ताबड़तोड़ 23 रन बनाए. इसके बदौलत जाफना टीम ने 3 विकेट पर 201 रन बनाए. पारी में कुल 12 छ्क्के लगे.

गॉल टीम में धानुष्का के अलावा कोई नहीं चला

जवाब में गॉल टीम ने शानदार शुरुआत की थी. ओपनर धानुष्का ने 21 बॉल पर 54 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 3 छ्क्के जमाए. उनके अलावा गाले टीम के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका. टीम ने 9 विकेट गंवाकर 178 रन ही बनाए और यह खिताबी मैच 23 रन से गंवा दिया.

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे अविष्का फर्नांडो

लंका प्रीमियर लीग में इस बार अविष्का फर्नांडो को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. फाइनल में भी उन्हें ही प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी मिला. टूर्नामेंट में अविष्का ने 312 रन बनाए थे. जबकि खिताबी मुकाबले में 41 बॉल पर 63 रन की मैच जिताऊ पारी खेली.

Champions @KingsJaffna 🏆 A warm congratulations to the team of the tournament & team of champions on their deserving victory over last year’s rivals @GalleGladiators. Well done to everyone behind the success of this magnificent team! #එක්වජයගමු #ஒன்றாகவென்றிடுவோம் #WinTogether pic.twitter.com/rZK38SWkCY