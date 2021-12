New Malinga of Sri Lanka: क्रिकेट जगत में आया नया मलिंगा, गेंदबाजी और उसकी धार देखकर फर्क नहीं कर पाएंगे

New Malinga of Sri Lanka: श्रीलंका के धाकड़ तेज गेंदबाज रहे लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट से संन्यास तो ले लिया है, लेकिन उनकी स्टाइल को लोग आजतक नहीं भूले. लगता है कभी भूलेंगे भी नहीं. अलग स्टाइल के साथ उनकी गेंदबाजी में वो धार भी होती थी, कि बल्लेबाज सामने आने से पहले दस बार सोचता भी था. हालांकि अब फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि क्रिकेट जगत में नए मलिंगा ने दस्तक दे दी है.

यह नए मलिंगा श्रीलंका से ही हैं, जिनका नाम मथीशा पथिरना है. वे अभी अंडर-19 टीम के लिए एशिया कप खेल रहे हैं. उन्होंने कुवैत के खिलाफ खेले गए एक मुकाबले में 3 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 7 रन देकर 2 विकेट झटके.

मलिंगा और पथिरना में फर्क करना मुश्किल

इसी मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें पथिरना की तेज गेंदबाजी की धार काफी तीखी नजर आ रही है. उनका स्टाइल भी हूबहू मलिंगा की तरह ही है. वे मलिंगा की तरह ही यॉर्कर भी डालते दिख रहे हैं. वीडियो में पथिरना को देखकर कोई भी चौंक जाएगा. गेंदबाजी की स्टाइल और धार को देखकर पथिरना और मलिंगा में फर्क करना मुश्किल है.

New Malinga of Sri Lanka "Matheesha Pathirana" - 2 for 7 from 3 overs against Kuwait in the U-19 Asia Cup. pic.twitter.com/wq8PDp7hKX