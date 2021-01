ब्रिस्बेन टेस्ट: मदनलाल बोले- अपने जीवन में नहीं देखी टीम की इससे बेहतर जीत

ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में मात देने वाली युवा क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. जिस टीम में विराट कोहली, ईशांत शर्मा, रवींद्र जडेजा जैसे सीनियर प्लेयर ना हो, उस युवा टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में मात दी. ब्रिस्बेन टेस्ट में टीम इतनी खास थी कि वर्ल्डकप विनर खिलाड़ी मदनलाल भी ये कहने से नहीं रह पाए कि उन्होंने अपने जीवन में भारतीय टेस्ट टीम की इससे बेहतर जीत नहीं देखी.



मदनलाल बोले कि जब आपके सबसे बेस्ट प्लेयर टीम में ना हो और तब एक युवा टीम ऐसा खेल दिखाए तो आपको गर्व होता है और ये साफ दिखता है कि हमारे क्रिकेट का भविष्य काफी अच्छा है.



पूर्व क्रिकेटर मदनलाल ने ऋषभ पंत और चेतश्वर पुजारा के खेल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत जिस तरह का खेल खेलते हैं, ऐसे में उनकी जगह को लेकर टीम में संशय नहीं बनना चाहिए. टेस्ट मैच में भी जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया वो काबिल-ए-तारीफ है.

सिर्फ मदन लाल ही नहीं बल्कि क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले ने भी कहा कि ये अबतक सबसे बड़ी जीत है, जो युवाओं के साथ टीम इंडिया को मिली है.

The greatest test win. The Pants, Gills, Washingtons, Sirajs....just different