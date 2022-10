KL Rahul T20 WC 2022: ‘टी-20 का सबसे बड़ा फ्रॉड…’, केएल राहुल के फ्लॉप शो पर आगबबूला हुए फैन्स

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया का तीसरा मुकाबला रविवार (30 अक्टूबर) को खेला गया. भारत ने पर्थ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया, जो गलत साबित हुआ. एक बार फिर टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के उप-कप्तान केएल राहुल फ्लॉप साबित हुए. साउथ अफ्रीका के खिलाफ राहुल 9 रन बनाकर आउट हुए.



टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में यह लगातार तीसरा मैच है, जब केएल राहुल फ्लॉप साबित हुए हो और टीम इंडिया संकट में आ गई हो. भारत ने इससे पहले पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच खेले हैं, जिसमें भारत की जीत हुई थी. लेकिन इन दोनों ही मैच में केएल राहुल फ्लॉप साबित हुए थे.

Rohit Sharma and kl Rahul the biggest fraud in this world Cup . — SUPRVIRAT (@ishantraj51) October 30, 2022



अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए मैच की बात करें तो केएल राहुल 14 बॉल में 9 रन बनाए. लुंगी नगीदी की बॉल पर केएल राहुल अपना कैच थमा बैठे और आउट हो गए. केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी का पहला ओवर मेडन खेला था, जिसके बाद टीम इंडिया दबाव में आई और बड़े शॉट खेलने के चक्कर में शुरुआती विकेट गिरे.

As i always said



KL Rahul is Biggest Fraud in Cricket 🙏#INDvsSA — Amit Kumar (@AMIT_GUJJU) October 30, 2022

कबतक चलेगा फ्लॉप शो?

ऐसा नहीं है कि केएल राहुल पहली बार फेल हुए हो, ये सिलसिला लंबे वक्त से चल रहा है. यही कारण है कि बार-बार केएल राहुल को प्लेइंग-11 से बाहर करने की मांग उठ रही थी. टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में केएल राहुल लगातार तीन पारियों में फेल हुए, इसके अलावा पहले उनकी धीमी पारियों ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी थी.



टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में केएल राहुल-

• बनाम पाकिस्तान- 4 रन, 8 बॉल

• बनाम नीदरलैंड्स- 9 रन, 12 बॉल

• बनाम साउथ अफ्रीका- 9 रन, 14 बॉल



सोशल मीडिया पर फैन्स का गुस्सा फूटा

केएल राहुल के फ्लॉप शो से टीम इंडिया के फैन्स भी खफा हुए हैं. कुछ लोगों ने ट्विटर पर लिखा कि टी-20 में सबसे बड़ा फ्रॉड केएल राहुल ही हैं, जबकि कुछ फैन्स ने लिखा कि केएल राहुल सिर्फ ऑरेन्ज कैप के लिए रन बनाते हैं, कभी भी टीम के लिए रन नहीं बनाते हैं. केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को प्लेइंग-11 में शामिल करने की मांग की गई.

We fans demand the immediate removal of Kl Rahul from every indian squad. As fans we have suffered enough because of him opening the batting for our lovely Indian team.



*Your every like means you also want kl rahul dropped.#INDvSA pic.twitter.com/e8sDp9j0rz — Passionate Fan (@Cricupdatesfast) October 30, 2022

KL Rahul gets out so early, that people get busy with other batting failures and forget about him and he continues to keep his place. — Gabbbar (@GabbbarSingh) October 30, 2022

Kl Rahul opening for your side = 19 over game for you — Akki (@CrickPotato) October 30, 2022