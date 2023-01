KL Rahul India vs Sri Lanka: केएल राहुल का वनडे क्रिकेट में नंबर-5 पर शानदार रिकॉर्ड, आंकड़े जान आप भी होंगे हैरान!

KL Rahul India vs Sri Lanka: भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने धमाकेदार प्रदर्शन कर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है. राहुल ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे मैच में मैच विनिंग पारी खेली. राहुल वनडे मैचों में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आए और धमाल मचा दिया.

कोलकाता वनडे मैच में श्रीलंकाई टीम ने 216 रनों का टारगेट दिया था. इसके जवाब में भारतीय टीम ने 86 रनों पर ही शुरुआती 4 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद नंबर-5 पर बैटिंग करने आए केएल राहुल ने मोर्चा संभाला और टीम को जीत दिलाकर ही नाबाद लौटे.

राहुल ने खेली नाबाद मैच विनिंग पारी

राहुल ने मैच में 103 गेंदें खेलकर नाबाद 64 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 6 चौके जमाए. 62.13 के स्ट्राइक रेट से राहुल की यह पारी भले ही धीमी रही हो, लेकिन उन्होंने टीम को नाबाद रहते हुए जीत दिलाई. काफी समय बाद बड़ी टीम के खिलाफ राहुल की यह अच्छी पारी देखने को मिली, जिसने आलोचकों को भी करारा जवाब दिया.

टी20 में टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने वाले केएल राहुल का वनडे में नंबर-5 पोजिशन पर शानदार रिकॉर्ड रहा है. इस बात की गवाही उनके आंकड़े भी देते हैं. नंबर-5 या इससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए राहुल का औसत 60 से ऊपर का रहा है.

