KL Rahul T20 WC: नॉटऑउट थे केएल राहुल, नहीं लिया रिव्यू, फ्लॉप होकर चुकानी पड़ी कीमत

टी-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया 27 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ सुपर-12 का मुकाबला खेल रही है. भारत का टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में यह दूसरा मैच है, यहां भारतीय टीम की खराब शुरुआत हुई. टॉस जीतकर बैटिंग करने वाली टीम इंडिया के उप-कप्तान केएल राहुल एक बार फिर फ्लॉप हुए. केएल राहुल सिर्फ 9 रन बनाकर ही आउट हो गए.



हालांकि, इस मैच में केएल राहुल की किस्मत उनके साथ नहीं थी. क्योंकि अंपायर ने उन्हें LBW आउट दिया था, लेकिन बॉल विकेट पर लगी ही नहीं थी. ऐसे में अगर केएल राहुल यहां पर रिव्यू का इस्तेमाल करते तो शायद उनका विकेट नहीं गिरता.

It was missing Wicket and our Captain said not to take DRS 😭. I feel bad for KL rahul 💔. pic.twitter.com/QTlsZ4fMqr