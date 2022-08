KL Rahul Ind Vs Zim: जिम्बाब्वे सीरीज के लिए टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, अब शिखर धवन नहीं केएल राहुल होंगे कप्तान, BCCI का ऐलान

जिम्बाब्वे दौरा शुरू होने से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव हुआ है. केएल राहुल फिट घोषित किए गए हैं और अब वही टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. पहले शिखर धवन को इस दौरे के लिए टीम का कप्तान घोषित किया गया था लेकिन अब बीसीसीआई ने केएल राहुल की वापसी का ऐलान किया है. भारत को 18 अगस्त से जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज़ खेलनी है, जो हरारे में ही होनी है.

जिम्बाब्वे सीरीज़ के लिए अब ये होगी टीम:

केएल राहुल (कप्तान), शिखर धवन (उप-कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, ईशान किशन, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, आवेश खान, प्रसिध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर

चोट से जूझ रहे थे केएल राहुल

आपको बता दें कि केएल राहुल आईपीएल 2022 के बाद से ही कोई मैच नहीं खेल पाए हैं. पहले उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई टी-20 सीरीज़ में कप्तानी करनी थी, लेकिन सीरीज़ शुरू होने से एक दिन पहले ही वह अनफिट घोषित किए गए और ऋषभ पंत को कप्तानी करनी पड़ी.

