KL Rahul and Athiya Shetty: सेमीफाइनल से पहले अथिया के साथ डिनर पर थे KL राहुल? शर्मनाक हार के बाद फैन्स ने लगाई क्लास

KL Rahul and Athiya Shetty: भारतीय क्रिकेट टीम का टी20 वर्ल्ड कप 2022 में सेमीफाइनल हार के साथ ही खत्म हो गया. गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ मिली 10 विकेट से हार के बाद फैन्स काफी निराश हैं. खिलाड़ी भी अपने घर लौट आए हैं. साथ ही कुछ खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से सीधे न्यूजीलैंड रवाना हो गए हैं, जहां सीरीज खेलना है.

भारतीय फैन्स को सबसे ज्यादा निराशा केएल राहुल और कप्तान रोहित शर्मा के प्रदर्शन से हुई है. इन्हें सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रोल किया जा रहा है. इनमें सबसे ज्यादा निशाने पर केएल राहुल हैं. दरअसल, राहुल की कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी के साथ डिनर करते दिख रहे हैं.

सेमीफाइनल से पहले डिनर पर साथ दिखे राहुल-अथिया

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह फोटोज इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से ठीक पहले की हैं. इसमें राहुल और अथिया के अलावा टीम के कोच राहुल द्रविड़, विराट कोहली और बाकी खिलाड़ी भी दिखाई दे रहे हैं. यह डिनर एडिलेड के द ब्रिटिश राज रेस्टोरेंट में किया गया. फोटोज वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर अथिया को लेकर राहुल को जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

इस तरह यूजर्स ने अथिया और राहुल को किया ट्रोल

फोटोज वायरल होने के बाद एक यूजर ने लिखा, 'अब केएल राहुल को बोलो की इडली बेचे अथिया शेट्टी के साथ. क्रिकेट इसके बस की नहीं.' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'सबसे पहले तो बीसीसीआई को बड़े दौरों पर वाइफ और गर्लफ्रेंड को साथ ले जाने से रोकना होगा. मैदान के बाहर टीम बॉन्डिंग जरूरी है. ये रोमांटिक या फैमिली ट्रिप नहीं है.'

सेमीफाइनल में खराब पारी के बाद भी ट्रोल हुए राहुल

बता दें कि भारतीय टीम के ओपनर केएल राहुल से फैन्स को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वो टी20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड के सेमीफाइनल में सस्ते में आउट हुए. राहुल ने सिर्फ 5 रन बनाए. सेमीफाइनल में आउट होने के बाद भी राहुल को जमकर ट्रोल किया गया था. तब एक यूजर ने ट्वीट किया था, 'हम फैन्स मांग करते हैं कि केएल राहुल को हर एक भारतीय स्क्वॉड से तुरंत बाहर किया जाए. बतौर फैन्स हमारी भारतीय टीम में राहुल की ओपनिंग से हमें बहुत दुख पहुंचा है. आखिर हमें कितनी बार ये भुगतना पड़ेगा? '

राहुल का इस सीजन में कैसा रहा प्रदर्शन?

बता दें कि केएल राहुल ने अबतक इस वर्ल्ड कप सीजन में कुल 6 मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने सिर्फ दो फिफ्टी लगाईं और दोनों ही कमजोर बांग्लादेश (50) और जिम्बाब्वे (51) के खिलाफ आई हैं. राहुल ने इस सीजन में 6 मैचों में 21.33 की औसत से कुल 128 रन ही बनाए हैं. उन्होंने शुरुआती तीन मैचों में सिर्फ 22 रन बनाए थे.