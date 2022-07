Jos Buttler: भारत के खिलाफ सीरीज से पहले इंग्लैंड को मिला नया कप्तान, IPL में तबाही मचाने वाले प्लेयर को कमान

टीम इंडिया के खिलाफ सीमित ओवर्स (वनडे-टी20) की सीरीज से पहले इंग्लैंड को नया कप्तान मिल गया है. ओएन मोर्गन के संन्यास के बाद स्टार ओपनर जोस बटलर को इंग्लैंड की सीमित ओवर्स की टीम का कप्तान बनाया गया है.

यह जानकारी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने ही दी है. इंग्लैंड क्रिकेट ने एक फोटो शेयर की, जिसमें जोस बटलर के साथ ओएन मोर्गन बैठे नजर आ रहे हैं. इस फोटो के जरिए इंग्लैंड क्रिकेट ने नए कप्तान के संकेत दिए.

इंग्लैंड बोर्ड ने ट्वीट कर जानकारी दी

साथ ही इंग्लैंड बोर्ड ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, 'जीत, हार और सीखना, वे (मोर्गन) लीड करके सभी को यहां तक लाए हैं. अब आपका (बटलर) टाइम है.' इंग्लैंड बोर्ड के इस ट्वीट के बाद फैन्स भी खुश नजर आए और सभी ने बटलर को शुभकामनाएं दीं.

बता दें कि टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच एक जुलाई से टेस्ट मैच खेला जाएगा. इसके बाद तीन टी20 और तीन वनडे की सीरीज होगी. इसका पहला मैच 7 जुलाई को होगा.

