आर्चर ने स्मिथ को लेकर 12 साल पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, एशेज में हो गया सच

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का एक पुराना ट्वीट फिर से सामने आया है, जिसने 7 दिसंबर, रविवार को गाबा में ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड पर दूसरे एशेज टेस्ट में दबदबे वाली जीत को एक अजीब तरह का वायरल मोड़ दे दिया. 2013 में आर्चर के इस पोस्ट में लिखा था कि स्टीव स्मिथ 23 फ्रॉम 9. एक दशक से अधिक समय बाद, यह भविष्यवाणी चौंकाने वाली तरह से सच साबित हुई.

स्मिथ ने बनाए इतने ही रन

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ ने ठीक 9 गेंदों में 23 रन बनाए. जिसके दम पर मेजबानों ने एशेज सीरीज में 2–0 की अजेय बढ़त बना ली है और आठ विकेट से जीत दर्ज की. मैच का अंत आर्चर और स्मिथ के बीच तीखी बहस के चलते और भी रोचक हो गया.

इंग्लिश तेज़ गेंदबाज़ ने 150 किमी/घंटा से अधिक की रफ्तार से गेंदबाज़ी की, स्मिथ को शॉर्ट गेंदों से परेशान करने की कोशिश करते हुए. हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अपनी मशहूर शांत शैली में जवाब दिया.

जैसे ही स्मिथ की पारी के हाइलाइट्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए, फैन्स ने आर्चर का यह पुराना ट्वीट तुरंत खोज निकाला और इसकी सटीकता पर हैरानी जताई.

पहले भी सटीक हो चुकी है भविष्यवाणी

यह पहली बार नहीं है जब आर्चर के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट उनके सामने आए हों. 2020 में, जब ईसीबी ने पुष्टि की कि उनके दाएं कोहनी में स्ट्रेस फ्रैक्चर है, तब फैन्स ने उनका 2013 का पोस्ट ढूंढ निकाला था.

इंग्लैंड के नजरिए से देखें तो यह हार अब तक की सीरीज में दोनों टीमों के बीच की खाई को साफ दिखाती है. जो रूट के शतक और ज़ैक क्रॉली की दोनों पारियों में अच्छी बल्लेबाज़ी के बावजूद, मेहमान टीम निर्णायक क्षणों में दबाव नहीं बना सकी. उनके लिए मुश्किल यह भी रही कि ऑस्ट्रेलिया बिना पैट कमिंस, जोश हेज़लवुड और नाथन लायन के कमजोर आक्रमण के साथ खेल रहा था.

दूसरी ओर, स्मिथ बतौर स्टैंड-इन कप्तान अपनी भूमिका का भरपूर आनंद ले रहे हैं और आगे की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे, जबकि इंग्लैंड अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में लगा है.

