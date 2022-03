Women's World Cup: झूलन गोस्वामी ने रच दिया इतिहास, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

IND vs NZ Women's World Cup: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने करियर में एक और नया मुकाम हासिल किया है. उन्होंने गुरुवार (10 मार्च) को इतिहास रच दिया है. यह कीर्तिमान उन्होंने आसीसी महिला वर्ल्ड कप में हासिल किया है. झूलन करियर का आखिरी वर्ल्ड कप खेल रही हैं.

दरअसल, 39 साल की झूलन गोस्वामी वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली संयुक्त रूप से टॉप की खिलाड़ी बन गई हैं. झूलन ने अब तक वर्ल्ड कप में 39 विकेट झटके हैं. इस मामले में उन्होंने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिन फुलस्टोन की बराबरी की है. झूलन ने 30 मैच में यह उपलब्धि हासिल की, जबकि लिन ने 20 मैच में ही यह विकेट हासिल कर लिए थे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में उपलब्धि हासिल की

झूलन गोस्वामी ने यह उपलब्धि न्यूजीलैंड की जमीन पर खेले जा रहे आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में हासिल की. वह गुरुवार को मेजबान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलने उतरीं. इसी मुकाबले में उन्होंने कीवी पारी के आखिरी ओवर में एक विकेट लेने के साथ यह उपलब्धि हासिल कर ली. झूलन ने अपना 39वां शिकार कैटी मार्टिन को बनाया.

With 3⃣9⃣ wickets, @JhulanG10 is now the joint-highest wicket-taker Women's ODI World Cups 👍 👍



Congratulations! 👏 👏#TeamIndia | #CWC22 | #NZvIND



Scorecard ▶️ https://t.co/zZzFTtBxPb pic.twitter.com/Echx1TaGbF