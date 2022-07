Jasprit Bumrah: मार्क बुचर से हुई गलती को बुमराह ने सुधारा, बोले- कपिल देव के बाद हूं मैं

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांचवां टेस्ट मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में शुक्रवार (1 जुलाई) से खेला जा रहा है. मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. इसी दौरान इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मार्क बुचर से एक गलती हो गई.

इस गलती को टीम इंडिया की कप्तानी संभाल रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ठीक किया. दरअसल, मौजूदा कमेंटेटर मार्क बुचर ने कहा कि आप टीम इंडिया के पहले तेज गेंदबाज हो, जो कप्तानी कर रहे हैं. कैसा लग रहा है?

बुमराह ने दिया बुचर को यह जवाब

बुचर का यह सवाल सुनकर बुमराह ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे पहले कपिल देव भी कप्तानी कर चुके हैं. मैं तो कपिल देव के बाद हूं. इतना सुनकर बुचर ने कहा कि कपिल देव तो ऑलराउंडर थे. इस पर बुमराह मुस्कुरा दिए. हालांकि बता दें कि कपिल देव तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर थे. ऐसे में कपिल के बाद ही बुमराह दूसरे फास्ट बॉलर हैं, जो टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं.

England have won the toss & elected to bowl. #ENGvIND pic.twitter.com/KYG4yBEeTG