IND vs SA, Jasprit Bumrah : बुमराह ने विदेशी सरजमीं पर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने

IND vs SA, Jasprit Bumrah : भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. उन्होंने विदेश जमीन पर एक शानदार रिकॉर्ड बनाते हुए कई दिग्गज भारतीयों को पीछे छोड़ दिया है. दरअसल, बुमराह ने विदेशी जमीन पर अपने 100 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए हैं. इसी के साथ वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले 11वें भारतीय बन गए हैं.

साथ ही बुमराह विदेशी जमीन पर सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. बुमराह ने यह उपलब्धि विदेश में खेलते हुए अपने 22वें टेस्ट में हासिल की. बुमराह ने इस मामले में पूर्व भारतीय दिग्गज बी एस चंद्रशेखर का रिकॉर्ड तोड़ा है. उन्होंने भारत के बाहर खेलते हुए 25 टेस्ट में 100 विकेट लिए थे.

सेंचुरियन टेस्ट में हासिल की उपलब्धि

बुमराह ने यह बड़ी उपलब्धि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में हासिल की है. उन्होंने रसी वेन डेर दुसेन को अपने 100वां शिकार बनाया. दूसरी पारी में बुमराह का यह पहला विकेट था. दो विकेट गंवाने के बाद साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान डीन एल्गर और दुसेन बड़ी पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे थे, तभी बुमराह ने यह बड़ा झटका दिया. दुसेन जब आउट हुए, तब चौथे दिन के खेल में सिर्फ आधे घंटे का खेल बाकी थी.

आखिरी ओवर में भी विकेट झटका

सेंचुरियन टेस्ट के चौथे दिन का आखिरी ओवर बुमराह ने ही किया था. इसी ओवर में बुमराह ने साउथ अफ्रीका को चौथा झटका भी दिया. भारतीय तेज गेंदबाज ने मेजबान टीम के बल्लेबाज केशव महाराज को क्लीन बोल्ड किया. यह बुमराह का विदेशी जमीन पर 101वां विकेट रहा.

The Ball of the Year for me



BCCI should give boom his IPL salary & shouldn't let him play in it.

Keep him injury free & use him only in important series' & cups



Jasprit Bumrah is India's treasure. Manage his load well



Also That Yorker to Maharaj 🤩#SAvIND#JaspritBumrah pic.twitter.com/VHYoroaYiB