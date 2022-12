ICC रैंकिंग में ईशान किशन का तूफान, लगाई 117 पायदान की छलांग, कोहली को भी फायदा

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय स्टार बल्लेबाज ईशान किशन ने धमाल मचा दिया है. ईशान ने वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग में 117 पायदान की लंबी छलांग लगाई है. साथ ही पूर्व कप्तान विराट कोहली को भी फायदा हुआ और वह टॉप-10 में वापस पहुंच गए हैं.

दरअसल, ईशान किशन ने हाल ही में बांग्लादेश दौरे पर वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाई थी. उन्होंने 131 बॉल पर 210 रनों की पारी खेली थी. इस पारी का ईशान को रैंकिंग में बम्पर फायदा हुआ. उन्होंने 117 पायदान की छलांग लगाई और अब 37वें नंबर पर पहुंच गए हैं. रैंकिंग देखने के लिए यहां क्लिक करें...

धवन, रोहित और राहुल को हुआ नुकसान

इसी वनडे मैच में विराट कोहली ने भी शानदार शतक जमाया था. उन्होंने 91 बॉल पर 113 रनों की पारी खेली थी. इससे कोहली को भी रैंकिंग में तीन पायदान का फायदा हुआ है. कोहली फिर से टॉप-10 में एंट्री की और अब 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं. कोहली-ईशान के अलावा श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, रोहित शर्मा और केएल राहुल को रैंकिंग में नुकसान झेलना पड़ा है.

24-year-old Ishan Kishan is in good company.



