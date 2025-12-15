IPL ऑक्शन में 39 साल के क्रिकेटर पर भी लगेगी बोली, ये अफगानी स्पिनर सबसे कम उम्र का

16 दिसंबर को अबू धाबी में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए खिलाड़ियों की मिनी नीलामी होनी है. नीलामी लिस्ट में कुल 350 खिलाड़ी शामिल हैं. हालांकि अधिकतम 77 प्लेयर्स ही खरीदे जा सकेंगे, जिसमें विदेशी खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 31 हो सकती है. शॉर्टलिस्ट किए गए 350 खिलाड़ियों में 240 भारतीय और 110 विदेशी हैं.

और पढ़ें

आईपीएल 2025 की मिनी नीलामी मंगलवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 2.30 बजे से शुरू होगी. आईपीएल के इतिहास की यह 19वीं नीलामी है. आईपीएल ऑक्शन का टीवी पर सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क करेगा. जबकि JioHotstar ऐप और उसके वेबसाइट पर भी इसकी स्ट्रीमिंग होगी.

यह भी पढ़ें: आईपीएल के लिए सजने जा रही खिलाड़ियों की मंडी, ऑक्शन से पहले नोट कर लें सभी सवालों के जवाब

अफगानिस्तान के वाहिदुल्लाह जादरान इस ऑक्शन के सबसे युवा खिलाड़ी है. ऑक्शन के दिन जादरान की उम्र 18 साल और 31 दिन रहेगी. वह ऑफ-स्पिन गेंदबाज हैं और फिलहाल अफगानिस्तान की अंडर-19 टीम के लिए खेलते हैं. जादरान ने बांग्लादेश अंडर-19 के खिलाफ सीरीज में चार इनिंग्स में 11 विकेट झटके थे.

इसके अलावा शपीगीजा क्रिकेट लीग 2025 में वााहिदुल्लाह जादरान ने तीन पारियों में छह विकेट लेकर फ्रेंचाइजी टीम्स का ध्यान अपनी ओर खींचा. जादरान ने 19 टी20 मैचों में 6.72 की इकोनॉमी रेट से 28 विकेट अपने नाम किए हैं. जादरान का मिनी ऑक्शन में बेस प्राइस 30 लाख रुपये है.

Advertisement

जलज का घरेलू रिकॉर्ड जबरदस्त

वहीं महाराष्ट्र के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले अनुभवी ऑलराउंडर जलज सक्सेना इस मिनी ऑक्शन के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं. मिनी ऑक्शन के दिन जलज की उम्र 39 साल और 1 दिन रहेगी. जलज 15 दिसंबर को ही 39 साल के हुए हैं. जलज आईपीएल में पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए 1 मैच खेल चुके हैं. घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका नहीं मिला है.

जलज सक्सेना ने 155 फर्स्ट क्लास मैचों में 7202 रन बनाने के अलावा 496 विकेट लिए हैं. जबकि उनके नाम पर 109 लिस्ट-ए मैचों में 2056 रन और 123 विकेट दर्ज है. टी20 क्रिकेट में जलज ने 79 मैच खेलकर 709 रन बनाए हैं और 86 विकेट झटके. मिनी ऑक्शन में जलज का बेस प्राइस 40 लाख रुपये है.

---- समाप्त ----