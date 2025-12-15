IPL 2026 Auction: आईपीएल के लिए अबू धाबी में सजने जा रही खिलाड़ियों की मंडी, मिनी ऑक्शन से पहले नोट कर लें सभी सवालों के जवाब

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मिनी ऑक्शन 10 फ्रेंचाइजियों के लिए 77 खिलाड़ियों की स्लॉट्स के लिए शुरू होने वाला है. इस ऑक्शन में कुल खर्च की सीमा 237.55 करोड़ रुपये रखी गई है. आगामी सीजन मार्च 2026 के अंत में शुरू होने वाला है.

और पढ़ें

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) मिनी ऑक्शन में अब तक के सबसे बड़े पर्स 64.3 करोड़ रुपये के साथ उतरे हैं, जिससे वे बोली की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पास भी पर्याप्त बजट है, जो उन्हें खिलाड़ियों के चयन में महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करता है.'

यह भी पढ़ें: IPL 2026 Auction: आईपीएल नीलामी में छुपे रुस्तम... ये 5 अनकैप्ड भारतीय रहेंगे फ्रेंचाइजियों की पहली पसंद

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन से सबसे ऊंची बोली की उम्मीद है, वहीं वेंकटेश अय्यर, लियाम लिविंगस्टोन और रवी बिश्नोई जैसे खिलाड़ी भी फ्रेंचाइजियों के ध्यान का केंद्र बने रह सकते हैं. पर्याप्त धन होने के कारण टीमें अनकैप्ड और उभरते हुए खिलाड़ियों को बड़े उत्साह के साथ खरीद सकती हैं, जिससे वादा करने वाले युवा खिलाड़ियों के लिए बोली की तीव्र प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है.

Advertisement

स्मार्ट निवेश टीमों को मार्च में शुरू होने वाले टूर्नामेंट में निर्णायक बढ़त दिला सकते हैं. कुल मिलाकर, 2026 IPL मिनी ऑक्शन एक हाई-स्टेक, बड़े ध्यान से देखे जाने वाला इवेंट साबित होने वाला है, जहां फ्रेंचाइजियां अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग स्टार खिलाड़ियों और उभरते हुए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों दोनों को सुरक्षित करने के लिए करेंगी.

IPL ऑक्शन 2026

IPL 2026 ऑक्शन कब है?

IPL 2026 ऑक्शन मंगलवार, 16 दिसंबर को होगा.

IPL 2026 ऑक्शन कहां होगा?

इस साल का ऑक्शन अबू धाबी, UAE में आयोजित होगा.

IPL 2026 ऑक्शन कितने बजे शुरू होगा?

ऑक्शन भारतीय समयानुसरा दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा.

IPL 2026 ऑक्शन टीवी पर कहां देखें?

लाइव टेलीकास्ट Star Sports Network पर उपलब्ध होगा.

IPL 2026 ऑक्शन लाइव स्ट्रीम कहां देखें?

JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं.

IPL 2026 ऑक्शन के लिए टीमों के पास कितना पैसा है?

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) – ₹64.3 करोड़ (13 स्लॉट्स भरने हैं)

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) – ₹43.4 करोड़ (9 स्लॉट्स)

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) – ₹25.5 करोड़ (10 स्लॉट्स)

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) – ₹22.95 करोड़ (6 स्लॉट्स)

दिल्ली कैपिटल्स (DC) – ₹21.8 करोड़ (8 स्लॉट्स)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) – ₹16.4 करोड़ (8 स्लॉट्स)

राजस्थान रॉयल्स (RR) – ₹16.05 करोड़ (9 स्लॉट्स)

Advertisement

गुजरात टाइटन्स (GT) – ₹12.9 करोड़ (5 स्लॉट्स)

पंजाब किंग्स (PBKS) – ₹11.5 करोड़ (4 स्लॉट्स)

मुंबई इंडियंस (MI) – ₹2.75 करोड़ (5 स्लॉट्स)

अधिकमत कितने खिलाड़ी बिकेंगे?

इस बार नीलामी सूची में कुल 350 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, लेकिन फ्रेंचाइजी टीम्स अधिकतम 77 खिलाड़ियों पर ही सफल बोली लगा सकेंगी. इनमें से विदेशी खिलाड़ियों की संख्या 31 से ज्यादा नहीं हो सकती. शॉर्टलिस्ट किए गए 350 खिलाड़ियों में 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. यानी इस बार भी नीलामी में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिल सकता है, जबकि सीमित स्लॉट के चलते विदेशी खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा तय मानी जा रही है.

---- समाप्त ----