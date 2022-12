IPL 2023 Auction Jofra Archer: आईपीएल नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस बेहद खुश, इस स्टार प्लेयर की नेशनल टीम में वापसी

IPL 2023 Auction Jofra Archer: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 सीजन की नीलामी से ठीक पहले मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के लिए एक खुशखबरी सामने आई है. टीम के स्टार प्लेयर जोफ्रा आर्चर ने अपनी नेशनल टीम यानी इंग्लैंड के स्क्वॉड में वापसी कर ली है. तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुना गया है.

27 साल के जोफ्रा आर्चर ने दो साल बाद अपनी इंग्लैंड टीम में वापसी की है. उन्होंने आखिरी मैच 20 मार्च 2021 को भारत के खिलाफ खेला था. यह टी20 मैच था, जो अहमदाबाद में खेला गया था. इसके बाद आर्चर ने घरेलू काउंटी क्रिकेट भी खेली थी. मगर इसी दौरान वह चोटिल भी हो गए थे.

मुंबई टीम ने 8 करोड़ रुपये में खरीदा था

चोट के कारण ही आर्चर इंग्लैंड टीम से बाहर ही चल रहे थे. इसी दौरान ही आईपीएल 2022 सीजन के लिए मेगा ऑक्शन हुआ था. जिसमें मुंबई इंडियंस ने जोफ्रा आर्चर पर बड़ा दाव लगाया था. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई टीम ने 8 करोड़ रुपये की बोली लगाकर आर्चर को खरीदा था. इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने 2018 की नीलामी में आर्चर को 7.2 करोड़ रुपए में खरीदा था.

पिछला आईपीएल नहीं खेल सके थे

आर्चर को 2021 में ही दाईं कोहनी में चोट लगी थी. इसके बाद उनकी सर्जरी भी हुई थी. माना जा रहा था कि आर्चर 2022 सीजन खेलने के लिए फिट हो रहे थे. मगर इसी दौरान पीठ के निचले हिस्से में ‘स्ट्रेस फ्रेक्चर’ के कारण उनकी वापसी नहीं हो सकी थी. यानी आर्चर पिछला सीजन नहीं खेल सके थे. आर्चर की वापसी से मुंबई फ्रेंचाइजी भी बेहद खुश है और उसने खुशी का इजहार एक ट्वीट करते हुए किया है.

JOF 🔙 in 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 colours 🆚🇿🇦



Words that make us go: 😍🤩#OneFamily @JofraArcher @ICC pic.twitter.com/Bk5uFNaCME