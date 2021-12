IPL 2022 Retention List: भविष्य का कप्तान या सबसे बड़ा मैच विनर? क्या CSK के बंपर ऑफर पर खरे उतरेंगे जडेजा

IPL 2022 Retention List: हमेशा की तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार भी कोशिश की है कि उनके खिलाड़ियों का कोर ग्रुप चेन्नई के पास बना रहे. चेन्नई ने अपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ रवींद्र जडेजा, मोईन अली और ऋतुराज गायकवाड़ को रिटेन किया है और फ्रेंचाइजी से ऑक्शन में उम्मीद रहेगी कि वो अपने बाकी खिलाड़ियों में से भी ज्यादातर वापस रखने का प्रयास करे.

हालांकि रिटेंशन लिस्ट में मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना का ना होना हर किसी को चौंका गया. चेन्नई ने रवींद्र जडेजा को 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया है, वहीं एमएस धोनी पर 12 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.

चेन्नई के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया है और इस फैसले को देखकर लगता है कि आगे आने वाले वक्त के लिए भी चेन्नई ने तैयारी शुरू कर दी है. रवींद्र जडेजा को पहले नंबर पर रिटेन करने के बाद कुछ लोगों ने सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं कि क्या जडेजा इसके हकदार हैं?

शायद रवींद्र जडेजा का IPL में लगातार अच्छा प्रदर्शन ना करना इसकी एक बड़ी वजह है. लेकिन रवींद्र जडेजा का पिछले 2 सालों में अगर प्रदर्शन देखा जाए तो वह चेन्नई द्वारा दिए गए इस ईनाम के हकदार नजर आएंगे.

