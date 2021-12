IPL 2022 Retention List: कोहली, धोनी, मैक्सवेल...रिटेंशन में इन दिग्गजों की कट गई सैलरी

IPL 2022 Retention List: इंडियन प्रीमियर लीग-2022 के मेगा ऑक्शन से पहले सभी टीमों ने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. कई बड़े नामों को टीमों ने रिटेन नहीं किया है, तो कुछ चौंकाने वाले फैसले भी देखने को मिले हैं. रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे भारतीय क्रिकेट के बड़े नामों को हालांकि उनकी टीमों ने अपने साथ ही रखा है.



लेकिन रिटेंशन में कुछ खिलाड़ियों का नुकसान भी हुआ है. जिसमें महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल है.



महेंद्र सिंह धोनी: चेन्नई सुपर किंग्स की पहचान बन चुके एमएस धोनी ने भविष्य की तैयारियों को देखते हुए रवींद्र जडेजा को आगे किया है. एमएस धोनी को रिटेंशन के लिए 12 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि इससे पहले उनकी सैलरी 15 करोड़ रुपये थी.

The @ChennaiIPL retention list is out! 👌



Take a look! 👇#VIVOIPLRetention pic.twitter.com/3uyOJeabb6