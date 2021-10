IPL: 'किंग इज बैक...' कोहली ने धोनी को कहा अब तक का सबसे बड़ा फिनिशर

आईपीएल 2021 के पहले क्वालिफायर में रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को चार विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही चेन्नई की टीम फाइनल में पहुंच गई है. सीएसके की जीत में ऋतुराज गायकवाड़‌ (70 रन) और रॉबिन उथप्पा (63 रन) की अहम भूमिका रही. साथ ही, एमएस धोनी ने भी छह गेंदों पर निर्णायक 18 रनों की पारी खेलकर पुरानी यादें ताजा कर दीं

आखिरी ओवर में छाए धोनी

चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी ओवर में 13 रनों की दरकार थी. कैगिसो रबाडा का एक ओवर बचे होने के बावजूद पंत ने टॉम कुरेन को गेंदबाजी के लिए बुलाया. पहली गेंद पर तो टॉम कुरेन ने मोईन अली (16) को रबाडा के हाथों कैच आउट कराकर दिल्ली फैंस को खुश कर दिया. लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई. धोनी ने अगली तीन गेंदों पर लगातार तीन बांउड्री लगाकर चेन्नई को फाइनल में पहुंचा दिया.

Anddddd the king is back ❤️the greatest finisher ever in the game. Made me jump Outta my seat once again tonight.@msdhoni