IPL: क्या सोच कर मैदान पर उतरे थे धोनी..? जानें मैच फिनिश कर क्या कहा

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आईपीएल के 14वें सीजन के फाइनल में धमाकेदार एंट्री की है. कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने फाइनल में प्रवेश करने के बाद कहा कि वे जानते थे कि दिल्ली कैपिटल्स (DC) के गेंदबाजी आक्रमण को देखते हुए पहला क्वालिफायर मैच मुश्किल होगा. फाइनल 15 अक्टूबर को खेला जाएगा.

धोनी ने फिर फिनिशिर की भूमिका निभाई और अंत में 6 गेंदों में एक छक्के और तीन चौके से नाबाद 18 रन बनाकर दो गेंद रहते जीत सुनिश्चित की. उनसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ (70) और रोबिन उथप्पा (63) ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर दूसरे विकेट के लिए 110 रनों की साझेदारी निभाई थी,

