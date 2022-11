Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह ने दी टीम इंडिया को खुशखबरी, मैदान में उतरने को तैयार! वीडियो शेयर किया

Jasprit Bumrah: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने फैन्स को एक खुशखबरी दी है. चोट के कारण पिछले कुछ समय से टीम से बाहर चल रहे बुमराह अब मैदान पर उतरने के लिए बेताब हैं. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं.

बता दें कि स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर से परेशान चल रहे थे. इसके चलते बुमराह को मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर होना पड़ा था. साथ ही न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए भी नहीं चुना गया. बुमराह के अलावा रवींद्र जडेजा भी चोट के चलते वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए थे.

बुमराह के अगले साल टीम में वापसी की उम्मीद

वर्ल्ड कप में इनकी काफी कमी खली थी. मगर अब बुमराह ने अपने फिट होने के संकेत दिए हैं. ऐसे में फैन्स को पूरी उम्मीद है कि बुमराह अगले साल टीम इंडिया में दस्तक दे सकते हैं. यानी वनडे वर्ल्ड कप से पहले तक बुमराह कुछ सीरीज भी खेल सकेंगे. भारतीय टीम को अगले साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी घरेलू सीरीज खेलना है.

बुमराह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वह इनडोर और आउटडोर दोनों ही जगह सख्त वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान वह रनिंग करते भी दिखाई दिए हैं. बुमराह ने वीडियो शेयर करने के साथ ही पोस्ट में लिखा, 'Never easy, but always worth it .'

दो महीने पहले आखिरी मैच खेला था

बता दें कि तेज गेंदबाज बुमराह ने आखिरी मैच इसी साल 25 सितंबर को खेला था. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में टी20 मैच खेला था. इस मुकाबले में बुमराह काफी महंगे साबित हुए थे. उन्होंने 50 रन लुटाए थे और कोई विकेट भी नहीं ले सके थे. बुमराह ने इसी साल जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में 19 रन देकर 6 विकेट झटके थे. यह मुकाबला द ओवल में खेला गया था.

बुमराह का इंटरनेशनल करियर

बुमराह के इंटरनेशनल करियर की बात की जाए तो इस 28 वर्षीय तेज गेंदबाज ने 30 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 21.99 की औसत से कुल 128 विकेट लिए हैं. वहीं सीमित ओवर्स के क्रिकेट में बुमराह ने कुल 132 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम कुल 191 विकेट दर्ज हैं. बुमराह अपने देश और आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस दोनों के लिए शानदार परफॉर्मर रहे हैं.