India vs England Women Match: भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल से बाहर होने की कगार पर, क्या हैं टी20 वर्ल्ड कप में उम्मीदें?

India vs England Women Match: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 सीजन में धमाकेदार अंदाज में शुरुआत की थी. टीम ने अपने शुरुआती दो मुकाबलों में जीत दर्ज कर सभी को कायल किया था. मगर तीसरा मैच शनिवार (18 फरवरी) को इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया, जिसमें 11 रनों से हार झेलनी पड़ी.

इस हार के साथ ही भारतीय टीम के अब सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी बेहद कम नजर आ रही हैं. इंग्लैंड के खिलाफ मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम 4 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि इंग्लैंड टीम 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर काबिज हैं. इंग्लिश टीम का नेट रनरेट काफी बेहतर है और उसने सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की कर ली है.

सेमीफाइनल के लिए तीन टीमों में टक्कर

भारतीय टीम को अब ग्रुप स्टेज में अपना आखिरी और चौथा मैच आयरलैंड के खिलाफ 20 फरवरी को खेलना है. जबकि इंग्लैंड को अपना आखिरी मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है. पाकिस्तान के भी अभी दो मैच बाकी हैं और उसके इस वक्त 2 पॉइंट्स हैं. ऐसे में कह नहीं सकते कि कौन सेमीफाइनल में जगह पक्की कर पाएगा.

