अंपायर के नॉट आउट देने के बाद भी पवेलियन लौटीं पूनम राउत, विरोधी टीम भी रह गई दंग

भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच पिंक बॉल टेस्ट खेला जा रहा है. ऑस्टेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. पहली बार डे-नाइट टेस्ट मैच खेल रही टीम इंडिया पहली पारी में मजबूत स्कोर की ओर बढ़ रही है. दूसरे दिन जब बारिश और बिजली कड़कने से खेल रोका गया तब भारतीय टीम ने 5 विकेट गंवाकर 276 रन बना लिए थे.

मैच का दूसरा दिन अब तक भारतीय ओपनर स्मृति मांधना और पूनम राउत के नाम रहा है. दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को खूब परेशान किया. स्मृति मांधना ने दूसरे दिन की शुरुआत में मिले जीवनदान का फायदा उठाया और डे-नाइट टेस्ट में शतक लगाने वाली भारतीय की पहली महिला क्रिकेटर बन गई.

वहीं, दूसरी ओर पूनम राउत ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने डटकर खड़ी रहीं. उन्होंने 165 गेंदों का सामना कर 36 रन बनाए. पूनम स्मृति मांधना के आउट होने के कुछ समय बाद ही पवेलियन लौट गईं.

पूनम राउत की बल्लेबाजी की तो तारीफ हो ही रही है साथ ही उनके आउट होने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, पूनम ने इस मुकाबले में खेल भावना का उदाहरण पेश किया. जिसे देखकर विरोधी टीम, अंपायर और कमेंटेटर भी हैरान रह गए.

