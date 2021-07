टीम इंडिया के खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव होने से मचा हड़कंप, BCCI सचिव ने चेताया था

इंग्लैंड के मौजूदा दौरे पर गए 23 भारतीय क्रिकेटरों में से एक खिलाड़ी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया और वह गुरुवार को बाकी टीम के साथ डरहम नहीं जाएगा. 20 दिन के ब्रेक के दौरान खिलाड़ी कोरोना की चपेट में आया. बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ब्रिटेन में मौजूद भारतीय दल को हाल में ई-मेल भेजकर वहां कोविड-19 के बढ़ते मामलों के प्रति चेताया था. इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को डरहम में जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में एकत्रित होना है.

बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘हां, एक खिलाड़ी का परीक्षण पॉजिटिव आया है, लेकिन फिलहाल उसमें कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, वह अभी अपने एक परिचित के घर में पृथकवास पर है और गुरुवार को टीम के साथ डरहम नहीं जाएगा.’

ब्रिटेन दौरे पर गए सभी सदस्यों ने खिलाड़ी के नाम को लेकर चुप्पी साध रखी है. समझा जा रहा है कि खिलाड़ी डेल्टा प्रकार से संक्रमित जिसके कारण ब्रिटेन में संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है.

शाह ने अपने पत्र में खिलाड़ियों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने को कहा था क्योंकि कोविशील्ड टीके से सिर्फ संक्रमण से बचाव हो सकता है यह वायरस के खिलाफ पूर्ण प्रतिरोधक शक्ति नहीं देता.

ब्रेक के दौरान अधिकतर खिलाड़ी लंदन या उसके आसपास के इलाकों में रहे तथा अपने परिवारों के साथ समय बिताया. कुछ ग्रामीण इलाकों में भी गए. इस दौरान जसप्रीत बुमराह अपनी पत्नी के साथ लंदन के वेम्बले स्टेडियम में यूरो कप फुटबॉल का मुकाबला देखने पहुंचे थे. मुख्य कोच रवि शास्त्री ने भी बिम्बलडन का आनंद लिया.

Going to be an unreal experience courtside. Let’s play @DjokerNole v @MattBerrettini #Wimbledon pic.twitter.com/QGDbEzYNB1