ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज, ओपनिंग डे पर Google ने बनाया खास Doodle

महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत होने जा रही है. विश्व कप का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच है. ICC women cricket ओपनिंग डे के मौके पर गूगल ने भी डूडल बनाकर वर्ल्ड कप के सेलिब्रेशन को खास बनाया है.

भारत और श्रीलंका के भी विश्व कप का पहला मैच आज है Courtesy: PTI
आज से 13वां आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है. इस खास मौके पर Google ने एक शानदार Doodle बनाकर जश्न का आगाज किया है. Doodle में बल्ला, गेंद, विकेट और पिच की झलक दिख रही है, जो कि इस पल के सेलिब्रेशन को दिखा रहा है. 1973 में शुरू हुआ महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि पुरुषों के वर्ल्ड कप से दो साल पहले शुरू हुआ था. इसके बाद से अभी के समय देखें तो महिला क्रिकेट की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती ही जा रही है.

क्या है Google Doodle?
Google Doodle, गूगल का एक खास तरीका है जो किसी महत्वपूर्ण दिन, त्योहार, सांस्कृतिक पल या ऐतिहासिक घटना को सेलिब्रेट करने करता है. जब भी कोई खास मौका आता है, Google अपने होमपेज के लोगो को क्रिएटिव और इंटरैक्टिव डिजाइन में बदल देता है, इसे ही हम Doodle कहते हैं. गूगल के अनुसार, गूगल ने दशकों में 5,000 से भी ज्यादा Doodles बनाए हैं. इनमें से एक ICC Women’s World Cup भी है जो कि आज से शुरू होने जा रहा है. 

women's world cup 2025


कुल 8 टीमें करेंगी वर्ल्ड कप में प्रतिभाग
इस बार, 2025 में कुल 8 टीमें मैदान में उतरेंगी:

  • भारत
  • ऑस्ट्रेलिया
  • इंग्लैंड
  • दक्षिण अफ्रीका
  • न्यूजीलैंड
  • पाकिस्तान
  • श्रीलंका
  • बांग्लादेश

यह ICC Women’s World Cup आज दोपहर 3 बजे से शुरू होने वाला है जिसका पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. 

ये रहेगें भारत की महिला क्रिकेट टीम के प्लेयर
आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर करेंगी, उनके अलावा टीम में स्मृति मंधाना. प्रतीका रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष और उमा छेत्री, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, अमनजोत कौर,क्रांति गौड़, रेनुका सिंह, अरुंधति रेड्डी, नल्लापुरेड्डी श्री चरणी और राधा यादव को चुना गया है.

