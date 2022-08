IND vs ZIM 3rd ODI: बड़ा स्कोर बनाकर भी कैसे आखिरी मौके पर जीती टीम इंडिया, जानिए जिम्बाब्वे ने कैसे किया कमाल

IND vs ZIM 3rd ODI: टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे दौरे का अंत एकदम शानदार अंदाज में किया. उसने मेजबान टीम को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. मगर तीसरे वनडे मुकाबले में बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी भारतीय टीम को जीत के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी.

मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया. बल्लेबाज शुरुआत में लय में नहीं दिखे जिसके चलते 15 ओवर के बाद भारत एक विकेट पर 63 रन ही बना सका. कप्तान लोकेश राहुल (46 गेंद में 30 रन) और शिखर धवन (68 गेंद में 40 रन) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके.

Congratulations to #TeamIndia on clinching the #ZIMvIND ODI series 3️⃣-0️⃣ 👏👏💥 pic.twitter.com/hGQlJxHqqJ