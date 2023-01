IND vs SL 2nd T20: सात No ball, टॉप ऑर्डर फ्लॉप... दूसरे टी20 में ऐसे चित हुई टीम इंडिया, सीरीज बराबर

श्रीलंका ने पुणे में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को 16 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही उसने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली. सीरीज का तीसरा एवं निर्णायक मुकाबला 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा. भारतीय टीम की हार के पीछे की बड़ी वजह उसके गेंदबाजों की अनुशासनहीन गेंदबाजी रही. वहीं टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर भी क्लिक नहीं कर पाया.

57 रनों पर ही खोए पांच विकेट

टारेगट का पीछा करते हुए भारत ने 57 रनों पर ही पांच विकेट खो दिए थे. सबसे पहले पारी के दूसरे ओवर में ईशान किशन (2) और शुभमन गिल (5) चलते बने. दोनों को ही तेज गेंदबाज कासुन रजिथा ने आउट किया. इसके बाद दिलशान मदुशंका ने डेब्यू कर रहे राहुल त्रिपाठी (5) को पवेलियन भेजा. इसके बाद कप्तान हार्दिक पंड्या और दीपक हुड्डा से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ही नाकाम रहे. 12 रन बनाने वाले हार्दिक को चामिका करुणारत्ने ने पवेलियन भेजा. वहीं दीपक हुड्डा 9 रन बनाकर वानिंदु हसारंगा का शिकर बने.

सूर्या-अक्षर के बीच हुई 91 रनों की पार्टनरशिप

पांच विकेट गिरने के बाद अक्षर पटेल और सूर्यकुमार ने एकदम से मैच को बदलकर रख दिया. दोनों हीं जिस तरह की बैटिंग की वो वाकई लाजवाब थी. अक्षर पटेल ने 31 गेंदों पर 65 रन बनाए थे जिसमें छह छक्के और तीन चौके शामिल रहे. वहीं सूर्यकुमार यादव ने तीन छ्क्के एवं तीन चौके की मदद से 36 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली. सूर्या और अक्षर के बीच छठे विकेट के लिए 40 गेंदों पर 91 रनों की साझेदारी हुई.

FIFTY for @akshar2026 - his first in T20Is 👏👏 A 20-ball half-century ⚡️ ⚡️

आखिरी ओवर में बनाने थे 21 रन

सूर्या जब आउट हुए थे तो भारत को 25 गेंदों पर 59 रन बनाने थे. ऐसे में सारा दारोमदार अक्षर पटेल और शिवम मावी पर था. अपना दूसरा मैच खेल रहे शिवम मावी ने दो छ्क्के और दो चौकों की मदद से 26 रन बनाकर मैच को और रोमांचक बनाने की कोशिश की. आखिरी ओवर में भारत को 21 रन बनाने थे लेकिन कप्तान दासुन शनाका ने दूसरी बॉल पर अक्षर को आउट करके उम्मीदें तोड़ दीं. शनाका ने इसके बाद अंतिम गेंद पर मावी को आउट कर मैच को समाप्त कर दिया.

The match went down to the wire but it is Sri Lanka who won the second T20I by 16 runs.



Scorecard ▶️ https://t.co/Fs33WcZ9ag #TeamIndia | #INDvSL pic.twitter.com/YoE4hvgZoA