India Vs South Africa, Rohit Sharma: वनडे टीम के सेलेक्शन में देरी, रोहित नहीं हुए फिट तो ये प्लेयर होगा कप्तान!

India Vs South Africa, Rohit Sharma: साउथ अफ्रीका दौरे के लिए होने वाले वनडे टीम का सेलेक्शन कुछ दिनों के लिए टल गया है. माना जा रहा है कि अब सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के खत्म होने के बाद ही वनडे टीम का सेलेक्शन किया जाएगा. व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है.



रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोहित शर्मा अभी रिकवरी मोड में ही हैं और नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) में लगातार काम कर रहे हैं. ऐसे में अगर वह वनडे सीरीज तक फिट नहीं होते हैं तो केएल राहुल को कप्तानी सौंपी जा सकती है.

रोहित शर्मा जब टेस्ट सीरीज से बाहर हुए, तब केएल राहुल को ही उनकी जगह उप-कप्तान बनाया गया. बता दें कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में फुल टाइम कैप्टन बनने के बाद रोहित शर्मा की अगुवाई में ये पहली वनडे सीरीज़ होगी, ऐसे में वह इसे मिस नहीं करना चाहेंगे.

सीरीज में अभी भी तीन हफ्ते का वक्त



अभी वनडे सीरीज शुरू होने में भी तीन हफ्ते का वक्त बाकी है, ऐसे में सेलेक्टर्स रोहित शर्मा को टीम में शामिल कर सकते हैं. क्योंकि उनके पास रिकवर होने के लिए 19 जनवरी तक का वक्त ज़रूर रहेगा.

Getting that intensity back 💥👊



Can't wait to see you back in action, captain! 🙌💙#OneFamily #MumbaiIndians @ImRo45 pic.twitter.com/ra2AA8NIgU