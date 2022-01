Ind Playing 11 vs SA: टीम इंडिया में हो सकते हैं 2 बड़े बदलाव, जानिए कौन होंगे अंदर, कौन बाहर?

India Playing 11 vs South Africa: टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसी के घर में पहला टेस्ट जीतकर 3 मैच की सीरीज में 1-0 की शानदार बढ़त बना ली है. भारतीय टीम ने सेंचुरियन टेस्ट 113 रन से जीता था. अब सीरीज का दूसरा टेस्ट जोहानेसबर्ग में 3 जनवरी से खेला जाएगा. टीम इंडिया यदि यह मैच जीतती है, तो इतिहास में पहली बार साउथ अफ्रीका से उसी के घर में टेस्ट सीरीज जीतेंगे.

इस जोहानेसबर्ग टेस्ट के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में दो बड़े बदलाव हो सकते हैं. यह बदलाव गेंदबाजी में होंगे, बल्लेबाजी में नहीं. दरअसल, टीम मैनेजमेंट चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को इस टेस्ट में और मौका देना चाहेंगे. ऐसे में इन दोनों का बाहर होना मुश्किल है.

शार्दुल की जगह उमेश खेल सकते हैं दूसरा टेस्ट

टीम मैनेजमेंट दूसरे टेस्ट के लिए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की जगह उमेश यादव को मौका दे सकता है. शार्दुल बॉल और बल्ले दोनों से ही कोई खास कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं. जबकि जोहानेसबर्ग की पिच पर ज्यादा घास होने की उम्मीद है. वहां बारिश के कारण मौसम भी तेज गेंदबाजों के मददगार होगा. ऐसे में भारतीय टीम 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स के साथ उतर सकती है.

अश्विन की जगह हनुमा को मौका मिल सकता है

दूसरा बदलाव स्पिन गेंदबाजी में देखने को मिल सकता है. हालांकि, इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन यदि ऐसा होता है, तो रविचंद्रन अश्विन की जगह हनुमा विहारी को मौका दिया जा सकता है. अश्विन और हनुमा दोनों ही अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं. हनुमा ने साउथ अफ्रीका दौरे पर ही इंडिया ए टीम के लिए खेलते हुए शानदार रन बनाए थे.

We are here at The Wanderers to prepare for the 2nd Test 🏟️



New Day 🌞

New Year 👌

New Start 😃

Same Focus 💪



Lets GO #TeamIndia | #SAvIND pic.twitter.com/S2vXnumhMD