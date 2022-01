IND vs SA: आज मिलेगी टीम इंडिया को जीत? चौथे दिन दोनों टीमों में आर-पार की जंग

टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा जोहानिसबर्ग टेस्ट अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. मैच में आज चौथे दिन का खेल होना है. भारतीय टीम पहले ही साउथ अफ्रीका के सामने 240 रन का टारगेट सेट कर चुकी है. यह लक्ष्य इस मैदान पर काफी बड़ा है. ऐसे में भारतीय टीम की जीत का प्रतिशत ज्यादा माना जा रहा है.

हालांकि, मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट गंवाकर 118 रन बना लिए. कप्तान डीन एल्गर 46 और रसी वेन डेर दुसेन 11 रन बनाकर नाबाद रहे. अब साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 2 दिन में सिर्फ 122 रन की जरूरत है. उसके पास अब भी 8 विकेट बाकी हैं.

चौथे दिन ही मैच खत्म होगा

मैच का टर्निंग पॉइंट तो यह है कि इस टेस्ट के 4 ही दिन में खत्म होने के पूरे चांस हैं. चौथे दिन का खेल शुरू होने के बाद भारतीय गेंदबाज साउथ अफ्रीका पर पूरी तरह हावी होने की कोशिश करेंगे. इस गेंदबाजी लाइनअप में पेसर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और शार्दूल ठाकुर हैं. स्पिन डिपार्टमेंट में रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी हैं.

पहली पारी में शार्दूल ने 7 विकेट झटके थे. दूसरी पारी में भी उन्होंने तीसरे दिन एक विकेट अपने नाम कर लिया. जोहानिसबर्ग टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम ने सिर्फ 2 ही विकेट गंवाए थे. जबकि तीसरे दिन लंच तक टीम ने 4 और विकेट गंवा दिए थे और स्कोर 150 तक भी नहीं पहुंचा था. ऐसे में भारतीय भी इसी तरह साउथ अफ्रीका को चौथे दिन जल्द से जल्द समेटने की कोशिश करेगी.

साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी लाइनअप

वहीं, साउथ अफ्रीका को भी कमजोर समझना भूल हो सकती है. उनके कप्तान डीन एल्गर और रसी वेन डेर दुसेन अभी क्रीज पर हैं. जबकि वनडे के कप्तान टेम्बा बवुमा, काइले वेरेयने और ऑलराउंडर मार्को जानेसन का भी आना बाकी है. यदि पिच का मिजाज और दिग्गजों की राय को देखें तो यह बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे ज्यादा मजबूत नजर नहीं आते हैं. ऐसे में भारत का पलड़ा ही यहां भी भारी नजर आ रहा है.

An engrossing day of play in Johannesburg!



Dean Elgar leads from the front with a gritty 46*, taking South Africa to stumps with just two wickets down.



A scintillating fourth day awaits 🤩#WTC23 | #SAvIND pic.twitter.com/hyzyimZzNr