Ind Vs Sa 1st ODI: गजब! मैदान में कैच छोड़ते रहे भारतीय फील्डर, बाहर बॉल बॉय ने कर दिया कमाल

लखनऊ में बारिश से बाधित पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने 250 रनों का टारगेट रखा. टीम इंडिया को यहां बेहतर शुरुआत मिली थी और उसने अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को जल्द ही पवेलियन लौटा दिया था. लेकिन डेविड मिलर और हेनरिक्स क्लासेन के बीच हुई गजब की पार्टनरशिप ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया.



यहां टीम इंडिया की लचर फील्डिंग भी देखने को मिली. साउथ अफ्रीका की पारी के 38वें ओवर में टीम इंडिया ने लगातार दो कैच टपकाए और अफ्रीका को बड़े झटके देने का मौका यहां चूक गया. लेकिन मजे की बात तो तब हुई जब भारतीय फील्डर मैदान में कैच ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन मैदान के बाहर खड़े एक बॉल बॉय ने आसानी से कैच लपक लिया.

Two ball two catch drop by siraj and bishnoi #IndvsSAodi #SAVSIND pic.twitter.com/CNcmS3QRru



दरअसल, ओवर की तीसरी बॉल पर जब डेविड मिलर का कैच छूटा तब उन्होंने अगली ही बॉल पर सिक्स जड़ दिया. ये बॉल सीधा बाउंड्री के पार गई और वहां पर मौजूद बॉल बॉय ने कैच को लपक लिया. सोशल मीडिया पर इस बॉल बॉय की तस्वीर तेज़ी से वायरल हो गई.

The ball boy takes a perfect catch while Ruturaj Gaekwad, Siraj and Bishnoi drop absolute sitters. The irony of Cricket #IndvSA pic.twitter.com/cyYxO3n2vS