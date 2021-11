ICC ने किया अंडर-19 वर्ल्डकप की तारीखों का ऐलान, युगांडा के साथ मैच खेलेगी टीम इंडिया

Under-19 World Cup: टी-20 वर्ल्डकप के बाद अब आईसीसी ने अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्डकप के वेन्यू का ऐलान कर दिया है. साल 2022 में वेस्टइंडीज़ में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्डकप खेला जाएगा. भारत को अगले साल 14 जनवरी से 5 फरवरी तक वेस्टइंडीज के चार देशों में होने वाले आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और पदार्पण कर रहे युगांडा के साथ रखा गया है.



भारतीय टीम के ग्रुप मैच जनवरी में ही होंगे. 15 जनवरी को साउथ अफ्रीका, 19 जनवरी को आयरलैंड और 22 जनवरी को युगांडा के खिलाफ मैच खेले जाएंगे.



कैरेबिया में होने वाले इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 48 मैच खेले जाएंगे. गत चैम्पियन बांग्लादेश, इंग्लैंड, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात को ग्रुप-ए में जगह मिली है, जबकि ग्रुप सी में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिंबाब्वे और पापुआ न्यू गिनी शामिल हैं.



