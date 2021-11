Ind Vs Nz: संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी? सिलेक्शन ना होने पर ट्वीट की ये फोटो, शुरू हुआ ट्रेंड

न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. रोहित शर्मा इस टीम के कप्तान हैं और कुल 16 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया गया है. लेकिन इसमें केरल के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का नाम नहीं है. जिसके बाद से ही उनके फैंस द्वारा सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड #JusticeForSanjuSamson चलाया जा रहा है.

मंगलवार शाम को जब टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ, उसके कुछ वक्त बाद ही संजू सैमसन ने एक तस्वीर भी ट्वीट की. जिसे सिलेक्शन पर उठाए गए सवाल के तौर पर देखा जा रहा है. तस्वीर में संजू सैमसन अलग-अलग मैच में शानदार कैच लपकते हुए दिख रहे हैं.

बता दें कि संजू सैमसन लगातार आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया में चयन में हर बार वह मिस कर जाते हैं. ऐसे में इस बार भी जब उनका नाम लिस्ट में नहीं आया, तब संजू सैमसन के फैंस खफा हो गए.

#JusticeForSanjuSamson Bhuvi selected because he North Indian. Sanju rejected because he South Indian pic.twitter.com/YT7BzPv36t November 9, 2021

The Way You have backed Rishabh, why BCCI Is unable to back Samson? 🤧🤧😐#JusticeForSanjuSamson #SanjuSamson @IamSanjuSamson pic.twitter.com/6GQ752penK — India Our Home (@IndiaOurHome1) November 9, 2021

Sanju Samson has better stats than Surya Kumar Yadav at no 3 still Samson is not picked, Why @BCCI #JusticeForSanjuSamson pic.twitter.com/kLhmcyydVt — Just Butter (@JustButter07) November 10, 2021

27 साल के संजू सैमसन ने अभी तक भारत के लिए एक वनडे, दस टी-20 मैच खेले हैं. अगर फर्स्ट क्लास करियर की बात करें तो 55 मैच में संजू सैमसन के नाम 3162 रन हैं. हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी संजू सैमसन दो अर्धशतक जड़ चुके हैं, जबकि एक 45 रनों की नाबाद पारी भी खेली थी.

गौरतलब है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में कुल 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों का चयन किया गया है. इनमें ऋषभ पंत, ईशान किशन शामिल हैं ऐसे में संजू सैमसन के लिए जगह मिलना काफी मुश्किल हो जाता है.

हालांकि, संजू सैमसन के साथ एक दिक्कत ये भी रही है कि किसी बड़े टूर्नामेंट में एक या दो बड़े स्कोर के अलावा वह लगातार अपने प्रदर्शन को बरकरार नहीं रख पाते हैं. फिर चाहे वो आईपीएल हो या कोई और टूर्नामेंट हो.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए टीम इंडिया: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज