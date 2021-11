IND vs NZ: ये कैसी टीम? न्यूजीलैंड सीरीज के लिए 5 ओपनर स्क्वॉड में, कौन करेगा फिनिश

Ind Vs Nz: टी-20 वर्ल्डकप में भारतीय टीम का सफर खत्म होने के बाद अब न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज पर सभी की नज़र है. रोहित शर्मा अब टी-20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान बन गए हैं. न्यूजीलैंड सीरीज के लिए मंगलवार को टीम का ऐलान किया गया, जिसमें कई युवाओं को मौका मिला है. हालांकि, 16 खिलाड़ियों में कुल 5 ओपनर्स को जगह दी गई है ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वॉड में कौन?

• ओपनर: रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर (5)

• मिडिल ऑर्डर: सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर (3)

• स्पिनर्स: युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल (3)

• फास्ट बॉलर: मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान (5)

तीन टी-20 मैचों की सीरीज के लिए जिन 16 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, उनको अगर अभी तक की पॉजिशन के हिसाब से देखें तो कुछ इसी तरह का हिसाब बैठता है. जहां अगर मिडिल ऑर्डर या फिनिशिंग टच के लिए तीन ही बल्लेबाज नज़र आते हैं.

कौन करेगा ओपनिंग?



अभी तक टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा, केएल राहुल ओपनिंग कर रहे हैं. लेकिन अब जब विराट टीम में नहीं हैं, तब क्या रोहित शर्मा ओपनिंग ही करेंगे ये भी सवाल है. जिस तरह से टीम का चयन है, वह मुंबई इंडियंस की तरह यहां चौथे नंबर पर भी दिख सकते हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों को ओपनिंग का मौका दे सकता है.

भविष्य की तैयारियों के हिसाब से देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ को भी बतौर ओपनर तैयार किया जा सकता है. जो आईपीएल और फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कमाल कर चुके हैं.

ऐसे में रोहित-ऋतुराज या राहुल-ऋतुराज की ओपनिंग जोड़ी, तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव और फिर रोहित शर्मा दिख सकते हैं. पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी अपने ट्वीट में सवाल उठाया है कि एक टीम में पांच ओपनर और फिनिशर के रूप में सिर्फ ऋषभ पंत.

.@ImRo45 all set to lead #TeamIndia's T20I squad against New Zealand. 👍 👍



How excited are you for the home series? #INDvNZ pic.twitter.com/wGCe0gBbL2