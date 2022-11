India vs New Zealand ODI Series: टी20 की तरह धुल जाएगा पहला वनडे? ऑकलैंड में बादलों का डेरा

India vs New Zealand ODI Series: न्यूजीलैंड को उसी के घर में टी20 सीरीज हराने के बाद अब भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज करेगी. पहला मैच कल (25 नवंबर) ऑकलैंड में भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे से खेला जाएगा. मगर टी20 सीरीज की तरह ही इस मैच पर भी बारिश का साया मंडराने लगा है.

बता दें कि हाल ही में भारतीय टीम ने हार्दिक पंड्या की कप्तानी में कीवी टीम को तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से हराया है. टी20 सीरीज के दो मैच बारिश के कारण पूरी तरह धुल गए थे, यानी रद्द हो गए थे. अब भारतीय टीम को शिखर धवन की कप्तानी में वनडे सीरीज खेलना है, जिस पर भी बारिश का संकट छाया हुआ है.

शुक्रवार को मैच पर डलेगा बारिश का खलल

गुरुवार को ऑकलैंड में जमकर बारिश हो रही है. साथ ही AccuWeather के मुताबिक, शुक्रवार को मैच वाले दिन भी बारिश की आशंका है. हालांकि गुरुवार के मुकाबले कम बारिश हो सकती है, लेकिन गुरुवार-शुक्रवार की रात और अगली सुबह तेज बारिश का पूर्वानुमान है.

ऐसे में यदि बारिश रुकती भी है, तो मैच के लिए पिच को सुखाना भी एक बड़ी चुनौती रहेगी. शुक्रवार को बारिश की आशंका 25 प्रतिशत तक जताई जा रही है. जबकि हवाओं की गति 56 km/h रहेगी. अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

