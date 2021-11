IND vs NZ: गजब... दीपक चाहर के इस रिएक्शन को भी मिला अवॉर्ड, छक्का खाने के बाद लिया था विकेट 

भारत के तेज गेंदबाज दीपक चाहर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में काफी महंगे साबित हुए. चाहर ने अपने चार ओवरों में 42 रन देकर एक विकेट लिया. चाहर को इस खराब गेंदबाजी के बावजूद एक खास अवॉर्ड दिया गया. यह अवॉर्ड गप्टिल को आउट करने के बाद उनके दिल छू लेने वाले रिएक्शन के चलते दिया गया.

मिला 'कमाल का मोमेंट अवार्ड'

न्यूजीलैंड की पारी के 18वें ओवर में गुप्टिल ने पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से नो-लुक छक्का जड़ा. इस छक्के को जड़ने के बाद गुप्टिल काफी देर तक ने दीपक काे एकटक देखते रहे. फिर दूसरी गेंद पर गुप्टिल ने डीप मिडविकेट के ऊपर से एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की.

लेकिन शॉट की टाइमिंग उतनी सही नहीं रही और श्रेयस अय्यर ने एक शानदार कैच पकड़ लिया. अब विकेट लेने के बाद दीपक चाहर ने भी उसी अंदाज में गप्टिल को काफी देर तक घूरा. मैच खत्म होने के बाद दीपक को गप्टिल को घूरने के लिए 'कमाल का मोमेंट अवॉर्ड' से नवाजा गया.

