India vs England: 'टेस्ट क्रिकेट तांडव...', पंत की धमाकेदार बैटिंग के फैन हुए आनंद महिंद्रा

एजबेस्टन टेस्ट मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बल्ले से तबाही मचा दी. पंत ने वनडे अंदाज में बैटिंग करते हुए महज 111 गेंदों पर 146 रनों की शानदार पारी खेल डाली. पंत ने अपनी पारी में 20 चौके और चार छक्के लगाए. उनकी इस तूफानी बैटिंग के चलते पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने सात विकेट पर 338 रन बना डाले.

पंत के तूफानी शतक बनाने के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बौछार आ गई. बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा भी पंत के फैन बन गए हैं. आनंद महिंद्रा ने पंत के विभिन्न बैटिंग स्टाइल्स की फोटोज शेयर करते हुए लिखा, 'टेस्ट क्रिकेट तांडव. ऋषभ पंत एक स्पोर्ट्स आर्टिस्ट हैं. उस पर आश्चर्य नहीं करना असंभव है.'

Test Cricket Tandav. #RishabhPant is a sports artiste. Impossible not to marvel at him… pic.twitter.com/Ei1HsrBjuv — anand mahindra (@anandmahindra) July 2, 2022

क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं आनंद महिंद्रा

आनंद महिंद्रा अक्सर अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियां बटोरते हैं. क्रिकेट से भी उनका प्यार जगजाहिर है. जब भारत ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर टेस्ट सीरीज जीता था तो आनंद महिंद्रा ने छह भारतीय खिलाड़ियों को थार एसयूवी गिफ्ट किया था. इन खिलाड़ियों में वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, टी. नटराजन और शुभगम गिल शामिल थे.

जडेजा के साथ की रिकॉर्ड साझेदारी

ऋषभ पंत ने अपनी शानदार पारी के दौरान रवींद्र जडेजा के साथ छठे विकेट के लिए 222 रनों की साझेदारी की. यह टेस्ट इतिहास में भारत की ओर से छठे विकेट के लिए संयुक्त रूप से सबसे बड़ी पार्टनरशिप रही. जडेजा पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 83 रन बनाकर नाबाद रहे.

छठे विकेट के लिए बेस्ट पार्टनरशिप (भारत के लिए)

222 vs इंग्लैंड ऋषभ पंत- रवींद्र जडेजा, 2022

222 vs साउथ अफ्रीका सचिन तेंदुलकर- मोहम्मद अजहरुद्दीन, 1997

213 vs वेस्टइंडीज आर अश्विन-ऋद्धिमान साहा, 2016

210 vs पाकिस्तान एमएस धोनी-इरफान पठान, 2006

204 vs इंग्लैंड ऋषभ पंत-केएल राहुल, 2018

पंत ने दो हजार रन पूरे किए

ऋषभ पंत ने 146 रनों की पारी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में दो हजार रन भी पूरे कर लिए. पंत ऐसा करने वाले भारत के महज चौथे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. उनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी, सैयद किरमानी, फारुख इंजीनियर ही टेस्ट में दो हजार से ज्यादा रन बनाने में कामयाब रहे थे. यही नहीं ऋषभ पंत अब टेस्ट क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज भी बन गए हैं.