IND vs BAN 1St ODI: टीम इंडिया के खिलाफ ICC का बड़ा एक्शन, स्लो-ओवर रेट के लिए मिली ये सजा

बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और उसे पहले मुकाबले में एक विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. रविवार को ढाका में हुए मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर महज 186 रन बनाए थे. जवाब में बांग्लादेशी टीम ने 24 बॉल बाकी रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया. दोनों टीमों के बीच अब दूसरा वनडे मुकाबला बुधवार (07 दिसंबर) को खेला जाएगा.

भारतीय खिलाड़ियों पर लगा इतना जुर्माना

बांग्लादेश के खिलाफ पहले मुकाबले में तो भारतीय टीम की हार तो हुई ही, साथ ही टीम इंडिया को स्लो-ओवर रेट की भी सजा भुगतनी पड़ी है. आईसीसी ने भारतीय खिलाड़ियों पर इस मैच में धीमी ओवर गति के लिए उनकी मैच फीस का 80 प्रतिशत जुर्माना लगाया है. गौरतलब है कि खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के धीमी ओवर गति से जुड़े अनुच्छेद 2.22 के अनुसार निर्धारित समय में ओवर पूरे न करने पर खिलाड़ियों पर प्रति ओवर की दर से उनकी मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है.

