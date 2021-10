Pink Ball Test: स्मृति मंधाना बनीं प्लेयर ऑफ द मैच, टीम इंडिया के लिए खास रहा मैच

IndW vs AusW: भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया ऐतिहासिक पिंक बॉल टेस्ट ड्रॉ हो गया है. पहले भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में बैकफुट पर रखा, लेकिन बारिश के कारण खराब हुए ओवर्स के कारण मैच कम ही खेला गया और अंत में दोनों टीमों ने ड्रॉ पर हाथ मिला लिया.



क्वींसलैंड में खेले गए इस मैच में शानदार शतक जड़ने वालीं स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला है. भारतीय टीम ने पहली इनिंग में 377 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 241 रन बना पाई और उसने 9 विकेट के बाद पारी को घोषित कर दिया था.



इसके बाद दूसरी पारी में टीम इंडिया ने तेज बल्लेबाजी की और शेफाली वर्मा के अर्धशतक की बदौलत 37 ओवर में ही 135 रन बना डाले.

It was the first time they played with the pink ball and their faces tell you the story!



Well done, girls! #TeamIndia🙌🏾 #PinkballTest #AUSvIND pic.twitter.com/h1eKRcuG8F