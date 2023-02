India vs Australia Delhi Test: फंस गया दिल्ली टेस्ट? ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेला, आज करना होगा कमाल

India vs Australia Delhi Test: भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा दिल्ली टेस्ट मैच दो दिन में ही फंस गया है. मैच की पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 63 रन बनाए. जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में 262 रन ही बना सकी और इस तरह पहली पारी में मेहमान कंगारू टीम को एक रन की बढ़त मिली.

मैच में दूसरे दिन (18 फरवरी) का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी दूसरी पारी में एक विकेट गंवाकर 61 रन बना दिए हैं. अब इसी के आगे से तीसरे दिन का खेल शुरू होगा. कंगारू टीम के ओपनर ट्रेविस हेड 39 और मार्नस लाबुशेन 16 रन बनाकर नाबाद हैं.

दूसरे दिन उम्मीद पर खरी नहीं उतरी टीम इंडिया

जब ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पहली पारी में 263 रनों पर सिमटी. तब दिल्ली टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम ने बगैर विकेट गंवाए 21 रन बनाकर दिन का खेल खत्म किया था. उस वक्त भारतीय टीम से उम्मीद थी कि दूसरे दिन वह बड़ा स्कोर बनाकर कंगारू टीम के खिलाफ बड़ी बढ़त बनाएगी.

मगर कंगारू टीम ने पूरी बाजी ही पलट दी. टीम इंडिया ने 66 रनों पर ही 4 विकेट गंवा दिए थे. चेतेश्वर पुजारा खाता नहीं खोल सके. जबकि श्रेयस अय्यर और श्रीकर भरत दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. केएल राहुल एक बार फिर फ्लॉप हुए और 17 रन ही बना सके.

