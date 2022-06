एग्जाम में वायवा टेस्ट देकर लौटे दिनेश कार्तिक! प्लेन में मिली ग्रैंड एंट्री, जमकर बजी तालियां, VIDEO

भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैचों की सीरीज खेल रही है. पांच मैचों की सीरीज के तीन मुकाबले हो चुके, जिसमें भारतीय टीम 1-2 से पीछे है. चौथा मुकाबला 17 जून को राजकोट में खेला जाएगा.

इस मुकाबले के लिए भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें राजकोट पहुंच गई हैं. इसी दौरान प्लेन में भारतीय विकेटकीपर दिनेश कार्तिक की ग्रैंड एंट्री हुई. इसका वीडियो खुद कार्तिक ने ही शेयर किया है.

फिल्मी हीरो की तरह दिख रहे कार्तिक

वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्लेन में फॉग नजर आ रहा है. इसके बीच में से दिनेश कार्तिक एंट्री लेते हैं. प्लेन में बैठे साथी खिलाड़ी भी तालियां बजाकर कार्तिक का स्वागत करते हैं. एंट्री के वक्त कार्तिक किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे हैं. एंट्री बाद दिनेश कार्तिक हाथ हिलाकर सभी साथियों को धन्यवाद कहते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं.

दिनेश कार्तिक ने पोस्ट में क्या लिखा?

कार्तिक ने वीडियो के साथ एक पोस्ट भी लिखी है. इसमें इस भारतीय विकेटकीपर बैटर ने लिखा, 'जब वायवा रूम (स्कूल की एग्जाम) से रोल नंबर-1 स्टूडेंट बाहर निकलता है, तो इसी तरह स्वागत होता है.' वीडियो में देख सकते हैं कि साथी प्लेयर तालियों के साथ जमकर शोर मचाते हैं और कार्तिक की एंट्री होती है.

