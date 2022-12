India vs Bangladesh Series: आज बांग्लादेश के खिलाफ पूरी ताकत से उतरेगी भारतीय टीम, जानिए क्या हो सकती है प्लेइंग-11

India vs Bangladesh Series: भारतीय टीम आज (4 दिसंबर) अपने बांग्लादेश दौरे का आगाज करेगी. दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच ढाका में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 11.30 बजे से शुरू होगा. टीम इंडिया वनडे सीरीज के लिए सात साल बाद बांग्लादेश पहुंची है.

इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2015 में बांग्लादेश दौरे पर वनडे सीरीज खेली थी, जिसमें हार झेलनी पड़ी थी. ऐसे में इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया के पास उस हार का बदला लेने का मौका है. यही वजह भी है कि रोहित पहले मुकाबले में अपनी मजबूत प्लेइंग-11 का साथ ही उतर सकते हैं.

रोहित के साथ ओपनिंग करते दिखेंगे धवन

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस सीरीज के पहले मैच में शिखर धवन के साथ ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं. इसी वजह से ओपनर केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी मिल सकती है. बतौर विकेटकीपर ऋषभ पंत ही खेलते दिखेंगे. ऐसे में रजत पाटीदार, राहुल त्रिपाठी और ईशान किशन को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है.

शमी की गैरमौजूदगी में कौन संभालेगा कमान?

भारतीय टीम को बांग्लादेश दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज से ठीक पहले एक बड़ा झटका लगा. अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चोट की वजह से इस वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. शमी को यह चोट दाएं कंधे पर लगी थी. उनकी जगह उमरान मलिक को भी टीम में शामिल कर लिया गया है. मगर पहले मैच में उमरान को मौका मिलने की उम्मीद बेहद कम लग रही है.

