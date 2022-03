Ravindra Jadeja: दोहरे शतक से पहले किसने घोषित की थी पारी? रवींद्र जडेजा बोले- श्रीलंका वाले थके हुए थे इसलिए मैंने कहा था...

Ravindra Jadeja: मोहाली टेस्ट मैच के दूसरे दिन रवींद्र जडेजा का बल्ला जमकर बोला. इस भारतीय ऑलराउंडर ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए नाबाद 175 रन बना डाले. वैसे जडेजा के पास दोहरा शतक बनाने का शानदार मौका था, लेकिन उससे पहले ही भारतीय पारी घोषित कर दी गई.

भारतीय पारी घोषित होने के बाद फैन्स टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर रहे थे. उनका मानना था कि जडेजा को दोहरा शतक बनाने का मौका मिलना चाहिए था. अब रवींद्र जडेजा ने पारी घोषित करने को लेकर बड़ी बात कही है. जडेजा ने कहा है कि उन्होंने ही यह संदेश भेजा था कि पारी घोषित कर दी जाए.

क्लिक करें- Ravindra Jadeja: दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे थे रवींद्र जडेजा, रोहित शर्मा ने घोषित की पारी, ट्रेंड होने लगे राहुल द्रविड़

जडेजा ने दूसरे दिन की समाप्ति के बाद कहा, 'रोहित शर्मा ने कुलदीप के जरिए मुझे 200 रन के लिए जाने का संदेश भेजा था, जिसके बाद पारी घोषित की जाती. लेकिन मैंने 200 रन बनाने के उनके सुझाव का विरोध करते हुए कहा कि अगर हम थके हुए श्रीलंकाई बल्लेबाज को चाय से पहले खिलाते हैं, तो हमें जल्द विकेट मिल सकता है.'

साथ ही, जडेजा ने इस शतक को अपने साले (brother in law) को समर्पित (dedicate) किया. उन्होंने कहा, 'मैं यह शतक अपने साले को समर्पित कर रहा हूं. उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि अगर मैं अगली बार शतकीय पारी खेलता हूं तो मुझे शतक उन्हें समर्पित करना चाहिए.'

150 for @imjadeja and he brings this up in style with a maximum 👏💪



Live - https://t.co/XaUgOQVg3O #INDvSL @Paytm pic.twitter.com/TMrfFi2YZ5