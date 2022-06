IND vs SA Series: 'संजू सैमसन को टीम इंडिया में लाओ', अफ्रीकी सीरीज से केएल राहुल के बाहर होने पर फैन्स की डिमांड

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के आगाज से ठीक एक दिन पहले भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई. कप्तान रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में टीम की कमान संभाल रहे केएल राहुल चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं. राहुल की जगह ऋषभ पंत को कप्तानी दी गई है.

राहुल के अलावा स्पिनर कुलदीप यादव भी चोटिल होकर सीरीज से बाहर हुए हैं. बीसीसीआई ने खुद यह जानकारी सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है. इसके बाद फैन्स के तरह-तरह के रिएक्शन सामने आने लगे. ज्यादातर ने राहुल की जगह विकेटकीपर बैटर संजू सैमसन को टीम में लाने की मांग कर दी.

फैन्स ने की संजू सैमसन को टीम में लाने की मांग

एक यूजर ने लिखा- डियर बीसीसीआई, यही वह समय है, जब चोटिल केएल राहुल की जगह संजू सैमसन को टीम में लाया जा सकता है. वह ऋषभ पंत की लीडरशिप निखारने में भी मदद कर सकता है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- संजू सैमसन को केएल राहुल के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किए जाने की घोषणा कर देनी चाहिए.

Dear @BCCI, it's high time to select this guy as KL Rahul is injured. He can also help Rishabh Pant with his leadership qualities.#SanjuSamson

We want Sanju Samson here

क्या कहा बीसीसीआई ने?

बीसीसीआई ने बताया कि केएल राहुल को राइट ग्रोइन इंज्युरी (पेट और जांघ के बीच का हिस्सा चोटिल) हुई है. जबकि कुलदीप यादव को नेट प्रैक्टिस में बैटिंग के दौरान राइट हैंड में चोट लगी है. ऐसे में चोट के चलते दोनों प्लेयर सीरीज से बाहर हो गए हैं. सेलेक्शन कमेटी ने विकेटकीपर ऋषभ पंत को कप्तान और हार्दिक पंड्या को उपकप्तान नियुक्त किया है.

SANJU SAMSON SHOULD BE ANNOUNCED AS REPLACEMENT OF KL RAHUL.

RETWEET IF AGREE 😤



Fly in Sanju Samson immediately.

Sanju Samson will be a best Replacement for KL Rahul.#SanjuSamson

Sanju Samson will be a best Replacement for KL Rahul.#SanjuSamson — #SHEKHAWAT👑 🇿🇦 (@Shekaw014) June 8, 2022

सीरीज के लिए दोनों टीमों की स्क्वॉड

टीम इंडिया: ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पंड्या (उपकप्तान), वेंकटेश अय्यर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक.

साउथ अफ्रीका: टेम्बा बावुमा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, रीजा हेंड्रिक्स, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्किया, वायने पार्नेल, ड्वेन प्रिटोरियस, कैगिसो रबाडा, तबरेज शम्सी, ट्रिस्टन स्टब्स, रस्सी वेन डेर डूसेन, मार्को जानसेन.

It's sad that KL Rahul is injured and out but it's good time for BCCI to announce Rahul Tripathi or Sanju Samson as his replacement.



Sanju Samson should be given chance first as he was part of our squad in previous series. — Vibhor Shrivastava Entertainment (@VibhorVse20) June 8, 2022